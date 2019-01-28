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На Кубі відкрили першу римо-католицьку церкву з часів революції 1959 року

У найближчі роки планується побудувати ще 2 римо-католицькі церкви
На Кубі в містечку Сандіно відкрили першу в країні римо-католицьку церкву.
На Кубі відкрили першу римо-католицьку церкву з часів революції 1959 року Фото: twitter.com/CNN_Oppmann

Це перший в країні релігійний заклад, побудований після кубинської революції 1959 року, пише CNN.

Церква розрахована на близько 200 осіб: яскраво-жовта будівля храму виділяється на фоні одноманітних багатоквартирних будинків західного містечка Сандіно, яке у минулому було аналогом Сибіру в Радянському Союзі, куди засилали політв'язнів.

"Іноді доводиться долати безліч перешкод, однак потім ви потрапляєте в точку, де всього можна досягнути", - сказав монсеньйор Хорхе Енріке Серпа, єпископ провінції, де розташована церква.

У суботу 26 січня, незадовго до початку меси, державні службовці Куби відвідали церкву, щоб встановити у храмі інтернет-з'єднання.

Зазначається, що на Кубі в найближчі роки планується побудувати ще 2 римо-католицькі церкви.

Відразу після приходу до влади Фіделя Кастро у 1959 році його уряд розправився з релігією. Кастро розглядав католицьку церкву як особливо небезпечну загрозу для атеїстичної держави, якою він намагався зробити Куби. Під час революція були закриті усі парафіяльні школи, священиків відправили у табору, організована релігія перейшла у підпілля.

Однак, після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Фідель Кастро спробував пом'якшити ізоляцію, яка охопила Кубу, запросивши Папу Іоанна Павла II на острів. Після цього на Кубі відновили святкування Різдва, а люди почали відкрито молитись і вірити в бога.

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28 01 2019 21:50
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