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На Київщині відремонтували зруйнований окупантами міст
Фото: скріншот відео Київської військової обладміністрації
Між селами Андріївка та Червона Гірка Бучанського району Київської області відремонтували підірваний навесні окупантами міст через річку Здвиж.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області. Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями", - зазначено у повідомленні.
Також раніше повідомлялося, що в Україні повністю відновили 52 зруйновані медзаклади, ще 200 відновлені частково.
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19 09 2022 12:47 МЕДІА
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