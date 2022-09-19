На Київщині відремонтували зруйнований окупантами міст

Ним тепер можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями

Між селами Андріївка та Червона Гірка Бучанського району Київської області відремонтували підірваний навесні окупантами міст через річку Здвиж.

"Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області. Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями", - зазначено у повідомленні.