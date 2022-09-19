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На Київщині відремонтували зруйнований окупантами міст

Ольга
Матарикіна
Ним тепер можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями
На Київщині відремонтували зруйнований окупантами міст Фото: скріншот відео Київської військової обладміністрації
Між селами Андріївка та Червона Гірка Бучанського району Київської області відремонтували підірваний навесні окупантами міст через річку Здвиж.
 
 
"Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області. Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями", - зазначено у повідомленні.
 
 
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19 09 2022 12:47
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