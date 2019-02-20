На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший незаконно заволодів землею
Підозру оголосили 18 лютого, повідомляє прокуратура Луганської області.
Місцевому депутату, ім’я якого не називають, інкримінують:
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою, що заподіло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам);
- ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 209 ККУ (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою).
У вчиненні цих правопорушень у складі ОЗГ поліцейські повідомили про підозру ще трьом мешканцям Сєвєродонецька.
Слідство встановило, що "депутат створив та очолив на території міста злочинне угруповання, учасники якого у 2016 році, використовуючи фіктивне підприємство, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі будівель закладів освіти, об’єктів соціальної інфраструктури та 17 житлових будинків, заволоділи понад 1,3 млн грн бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради та в подальшому їх легалізували".
Вирішується питання про взяття під варту всіх підозрюваних.
А 19 лютого керівник прокуратури Луганщини повідомив про підозру депутату однієї з райрад у самовільному зайнятті земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 ККУ).
"Протягом 2017-2018 років вказана особа, діючи всупереч вимогам земельного законодавства, самовільно зайняла земельну ділянку державної форми власності площею 62 га. Як наслідок, зазначеними протиправними діями спричинено державі шкоду у розмірі 141 тисяча гривень", – заявляє прокуратура.
Нагадаємо, що в Запоріжжі правоохоронці затримали двох посадових осіб, які вимагали та отримали хабар за передачу і не знищення придбаного підприємцем майна, яке було реалізоване державним виконавцем.
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