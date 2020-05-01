Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині обвалився дах частини комплексу Олеського замку

8-9 січня має відбутися засідання спеціальної комісії за участі представників Міністерства культури, Галереї й Львівської ОДА, де вирішуватиметься питання виділення грошей на ремонт даху
На території Олеського замку, що на Львівщині, обвалилася частина даху колишнього монастиря капуцинів, під якою розташоване фондосховище Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького.
На Львівщині обвалився дах частини комплексу Олеського замку Фото: з вільних джерел

У Львівській національній галереї мистецтв повідомили, що дах обвалився 3 січня через буревій, повідомляє "Громадське".

"Саме ця частина, повністю згнивши, була завалена буревієм. Дах зведено у 1950-х роках, після того як монастир у 1944 році спалили нацисти", - повідомили у галереї мистецтв. 

Там додали, що унаслідок інциденту ні люди, ні експонати не постраждали.

Зазначається, що дах над монастирем повністю замінили у післявоєнні роки "без дотримання відповідних технологій": під час реконструкції було використано невідповідну деревину.

За словами депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, станом на 4 січня ділянку даху, що провалилася, повністю накрили. Вже розпочато роботи зі створення на даху тимчасової конструкції, яка дозволить захистити приміщення фондосховища від можливого затікання води.

 

На сьогодні будівля монастиря перебуває на балансі Львівської ОДА. У Львівській національній галереї мистецтв заявили, що неодноразово звертався до ЛОДА з проханням про виділення коштів на ремонт приміщення.

У Галереї мистецтв заявили, що понад 10 років Львівська ОДА не передає будівлю цього фондосховища Галереї до її органу управління - Міністерства культури, молоді та спорту, а відтак відомство не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи згідно з бюджетним законодавством.

8-9 січня має відбутися засідання спеціальної комісії за участі представників Міністерства культури, Галереї й Львівської ОДА, де вирішуватиметься питання виділення грошей на ремонт даху.

Наразі вхід на територію Монастиря капуцинів закритий.

Читайте також: В Україну прибуде унікальна виставка кодексів древніх цивілізацій доколумбової Америки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2020 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.