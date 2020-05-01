На Львівщині обвалився дах частини комплексу Олеського замку

8-9 січня має відбутися засідання спеціальної комісії за участі представників Міністерства культури, Галереї й Львівської ОДА, де вирішуватиметься питання виділення грошей на ремонт даху

На території Олеського замку, що на Львівщині, обвалилася частина даху колишнього монастиря капуцинів, під якою розташоване фондосховище Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького.

У Львівській національній галереї мистецтв повідомили, що дах обвалився 3 січня через буревій, повідомляє "Громадське".

"Саме ця частина, повністю згнивши, була завалена буревієм. Дах зведено у 1950-х роках, після того як монастир у 1944 році спалили нацисти", - повідомили у галереї мистецтв.

Там додали, що унаслідок інциденту ні люди, ні експонати не постраждали.

Зазначається, що дах над монастирем повністю замінили у післявоєнні роки "без дотримання відповідних технологій": під час реконструкції було використано невідповідну деревину.

За словами депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, станом на 4 січня ділянку даху, що провалилася, повністю накрили. Вже розпочато роботи зі створення на даху тимчасової конструкції, яка дозволить захистити приміщення фондосховища від можливого затікання води.

На сьогодні будівля монастиря перебуває на балансі Львівської ОДА. У Львівській національній галереї мистецтв заявили, що неодноразово звертався до ЛОДА з проханням про виділення коштів на ремонт приміщення.

У Галереї мистецтв заявили, що понад 10 років Львівська ОДА не передає будівлю цього фондосховища Галереї до її органу управління - Міністерства культури, молоді та спорту, а відтак відомство не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи згідно з бюджетним законодавством.

8-9 січня має відбутися засідання спеціальної комісії за участі представників Міністерства культури, Галереї й Львівської ОДА, де вирішуватиметься питання виділення грошей на ремонт даху.

Наразі вхід на територію Монастиря капуцинів закритий.

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