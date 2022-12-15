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На Марсі зафіксували найбільший землетрус в історії Червоної планети

15 грудня 2022, 15:54
На Марсі зафіксували найбільший землетрус в історії Червоної планети
Фото: планета Марс, з вільних джерел
На Марсі зафіксували найбільший землетрус на планеті, який тривав близько десяти годин.

Згідно з дослідженнями, опублікованими у Geophysical Research Letters, землетрус був принаймні у п’ять разів більшим, ніж попередній найбільший, зареєстрований на планеті.

Про це пише Phys.org.

Землетрус, який тривав багато годин, зафіксував сейсмометр на борту корабля NASA 4 травня 2022 року.

"Це, безумовно, був найбільший землетрус, який ми бачили", – сказав Таїчі Кавамура, провідний автор і планетолог із Інституту фізичних досліджень світу в Парижі.

За словами сейсмолога Джона Клінтона зі Швейцарського федерального технологічного інституту, енергія, вивільнена цим землетрусом, еквівалентна кумулятивній енергії від усіх інших землетрусів, які ми бачили досі.

І хоча подія відбулася на відстані понад 2 тис. км, хвилі, зареєстровані сейсмометром були дуже потужними.

Сейсмологія на Марсі може дати вченим краще уявлення про те, що знаходиться під поверхнею планети, включно з водою, і про те, як структурована її кора та глибинні надра.

Найбільший попередній землетрус на Червоній планеті був зареєстрований у серпні 2021 року та мав магнітуду близько 4,2 бала, тоді як травневий землетрус мав магнітуду 4,7.

Хвилі від рекордного землетрусу тривали близько десяти годин – досить довго, враховуючи, що жоден попередній не перевищував години.

Це також було цікаво, оскільки епіцентр знаходився поблизу, але за межами регіону Cerberus Fossae, який є найбільш сейсмічно активним на Червоній планеті.

Марсотруси часто поділяють на два типи: високочастотні хвилі, які характеризуються швидкими, але коротшими коливаннями, і низькочастотні, коли поверхня рухається повільно, але з більшою амплітудою. Ця недавня сейсмічна подія є рідкісною, оскільки вона демонструвала характеристики як високочастотних, так і низькочастотних землетрусів.

Нагадаємо, на російській орбітальній станції сталася аварія у відкритому космосі.

землетрусМарс

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