На Місяць доставлять прапор України, надрукований на 3D-принтері з титану

Підприємство, що входить до складу Укроборонпрому, долучилося до реалізації космічної місії на Місяць, організованої компанією Spacebit з Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укроборонпром.

"ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, яке входить до складу Укроборонпрому, долучилося до вітчизняної частини космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit у партнерстві з підприємствами з різних країн світу. Старт заплановано на весну 2022 року. Цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України", - йдеться в повідомленні.

За словами директорки з розвитку "Меридіану" Ольги Руденко, у випробувальній лабораторії підприємства перевірятимуть обладнання, яке використають на Місяці, на кліматичні та механічні стреси. А завдяки унікальній "гарячій камері" з джерелами іонізуючого випромінювання ці прилади та устаткування випробують на радіаційну стійкість і старіння.

"Також ми приступаємо до виготовлення надлегких і надміцних механічних конструкцій для обладнання місяцехода, який вже за рік почне обстеження поверхні супутника Землі. Ми отримаємо можливість доторкнутись до майбутнього та спостерігати, як продукція нашого підприємства допомагає підкорювати космос", - розповіла Руденко.

Як зазначається, датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон Місяця, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з його поверхні. Всі ці дані будуть доступні українським науковцям.

"Символічною стане доставка прапора нашої держави, надрукованого на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення було використано спеціальну технологію "зеленого", або безвідходного, виробництва", - ідеться в повідомленні з посиланням на засновника і виконавчого директора Spacebit Павла Танасюка.

Він назвав великою честю бути тією командою, яка здійснить першу українську місію на супутник Землі. "Водночас у цій сфері важлива синергія з державним сектором. Ми високо цінуємо нашу співпрацю з Укроборонпромом, зокрема з ВАТ "Меридіан", а також з КБ "Південне" і відкриті до нового партнерства, щоб разом відновити імідж України як провідної держави на світовій космічній арені", - наголосив Танасюк.

Нагадаємо, що британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць, в рамках якої на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.