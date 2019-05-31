ПОЛІТИКА НОВИНИНаступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На наступному засіданні РНБО розглянуть проблеми Донбасу, – Данилюк
Сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради
Фото: reuters.com
"Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемам на сході, війні на сході нашої країни", - сказав Данилюк, повідомляє "Українська правда".
За його словами, сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 05 2019 19:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
No articles