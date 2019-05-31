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На наступному засіданні РНБО розглянуть проблеми Донбасу, – Данилюк

Сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради
Наступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.
На наступному засіданні РНБО розглянуть проблеми Донбасу, – Данилюк Фото: reuters.com

"Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемам на сході, війні на сході нашої країни", - сказав Данилюк, повідомляє "Українська правда".

За його словами, сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

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31 05 2019 19:16
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