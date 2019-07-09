На непідконтрольних територіях утримують 227 українців

У відомстві зазначили, що 7 вересня СБУ "забезпечила повернення 35 українських громадян" з Росії.

На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 227 українців.

З 2014 року СБУ звільнило з Росії та непідконтрольних територій 3280 українців,повідомляє "Громадське". Наразі на території так званих "ЛНР" і "ДНР" незаконно утримують 227 українців.

У відомстві зазначили, що 7 вересня СБУ "забезпечила повернення 35 українських громадян" з Росії. За обміном спостерігав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців.

Нагадаэмо, що Трамп привітав Україну і Росію з обміном полонених.