НОВИНИНа непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 227 українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На непідконтрольних територіях утримують 227 українців
У відомстві зазначили, що 7 вересня СБУ "забезпечила повернення 35 українських громадян" з Росії.
Фото: Укрінформ
З 2014 року СБУ звільнило з Росії та непідконтрольних територій 3280 українців,повідомляє "Громадське". Наразі на території так званих "ЛНР" і "ДНР" незаконно утримують 227 українців.
У відомстві зазначили, що 7 вересня СБУ "забезпечила повернення 35 українських громадян" з Росії. За обміном спостерігав Міжнародний комітет Червоного Хреста.
За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців.
Нагадаэмо, що Трамп привітав Україну і Росію з обміном полонених.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 09 2019 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків