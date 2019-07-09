Трамп привітав Україну і Росію з обміном полонених

Президент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".

"Росія та Україна обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.