ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп назвав обмін між Україною та Росією утримуваними особами "можливо, першим гігантським кроком до миру".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп привітав Україну і Росію з обміном полонених
Американський президент висловив привітання з приводу обміну обом країнам
Фото: ap.org
"Росія та Україна обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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