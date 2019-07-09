Український та російський літаки з утримуваними особами вилетіли одночасно
Як інформує "Інтерфакс-Україна", з Борисполя вилетів російський борт з переданими російській стороні громадянами.
Одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.
Заступник голови Офісу глави держави Кирило Тимошенко повідомив, що він та помічник президента України Андрій Єрмак вилітають із московського аеропорту "Внуково" з українськими політв'язнями.
Нагадаємо, що за даними захисника політв'язня Романа Сущенка Марка Фейгіна, обмін утримуваних громадян між Україною та Росії має пройти у форматі "35 на 35".
Україні передадуть 24 моряків і 11 засуджених українців: Сенцова, Сущенка, Євгена і Артура Панових, Кольченка, Клиха, Карпюка, Гриба, Сизоновича, Балуха, Бекірова.
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