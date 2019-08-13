На Одещині силовики викрили масштабне рейдерське угрупування

Усього зафіксовано понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території країни, здійснених цим угрупуванням

СБУ спільно з прокуратурою Донецької області припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, колишніх працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції та посадових осіб органів юстиції Одеської області, які відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права.

У 2017 році співробітник Головного управління юстиції спільно з колишніми керівниками ДАБІ в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств. Діяльність цих підприємств здійснювалась у спеціально обладнаному офісі в Одесі, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Організатори оборудки, використовуючи незаконно отримані ключі доступу до держреєстрів, без згоди власників відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права.

"Вони систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності", - розповіли в СБУ.



Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували, що з липня 2017 року до серпня 2018 року на підставі заяв від імені померлих осіб рейдерською групою вчинено понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і ТОТ АР Крим.

Крім того, організатори шахрайської оборудки та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомого майна.

Також вони здійснювали безпідставне зняття арештів майна, накладених держвиконавцями на підставі судових рішень.



Фото: СБУ

Потерпілими від дій зловмисників є фізичні й юридичні особи та державні органи, розповіли в СБУ.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем реєстрації комунальних підприємств та проживання учасників шахрайської оборудки. Під час слідчих дій вилучені численні речові докази протиправних дій. Проводяться експертні дослідження та здійснюється попередня оцінка шкоди, заподіяної угрупованням. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження заходів із боротьби з рейдерством бізнесу.

Вчора, радник т.в.о. голови Служби безпеки України Дмитро Дубілет розкрив деталі розробки реформи щодо боротьби з рейдерством. Мова, зокрема, йде про безкоштовну систему сповіщення громадян про можливі рейдерські захоплення майна.