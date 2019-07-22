Президент підписав указ про боротьбу з рейдерством

Указом передбачено розробку законопроекту, який дозволяє усунення прогалин у законодавстві, які дозволяють здійснювати незаконні захоплення бізнесу, зокрема через діяльність державних реєстраторів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження заходів із боротьби з рейдерством бізнесу.

"Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край", - прокоментував указ заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В оновленому антирейдерському законодавстві передбачено запровадження нових способів підтвердження операцій з реєстрацій, зокрема SMS-пароль, а також запровадження додаткових способів авторизації, таких як електронний підпис.

Нагадаємо, що щороку в Україні відбувається близько 400 рейдерських захоплень підприємств. Загалом за останні 7 років таких захоплень бізнесу в Україні сталося 3242.

Питання рейдерства піднімалось під час зустрічі генерального прокурора України Юрія Луценко з президентом Володимиром Зеленським.