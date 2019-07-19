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На Одещині затримали одного з організаторів убивства екс-мера Тирасполя

Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя Андрія Безбатченка
Наразі правоохоронці розшукують інших співучасників злочину.
На Одещині затримали одного з організаторів убивства екс-мера Тирасполя Фото:Нацполіція

"В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", інформують в "УП" з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про статки  Безбатченка і вирішив заволодіти його майном.

Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. Зловмисники проникли до оселі Безбатченка та побили його, вимагаючи гроші і цінності.

Не отримавши бажаного, екс-мера Тирасполя зв’язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли у безлюдне місце і вбили.

Слідство триває.

Нагадаємо, напередодні у Києві затримали раніше судимого чоловіка, який до смерті забив знайомого табуреткою.

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19 07 2019 12:12
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