На Олімпіаді в Японії скоротять кількість заходів для глядачів

Оргкомітет шукає способи зменшити скупчення людей у цьому районі. Можливі заходи включають відмову від відкриття яток з їжею та введення бронювання для відвідання місць спостереження за тренуваннями

Організаційний комітет майбутніх Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо вирішив скоротити масштаб ознайомлювальних та інших спеціальних заходів, запланованих для публіки у прибережному районі столиці Японії під час проведення змагань.

Оргкомітет ухвалив це рішення в рамках зусиль з запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

У районі, який називається Tokyo Waterfront City, розташовані сім об'єктів, на яких пройдуть змагання, окрім того, там буде встановлена ​​чаша з Олімпійським і Паралімпійським вогнем.

Тут планувалося відкрити ятки з їжею, великі магазини, які торгують ліцензованими олімпійськими товарами, а також місця, де відвідувачі могли б спостерігати за тренуваннями спортсменів. Однак оргкомітет шукає способи зменшити скупчення людей у цьому районі. Можливі заходи включають відмову від відкриття яток з їжею та введення бронювання для відвідання місць спостереження за тренуваннями.

Генеральний директор оргкомітету Токійської олімпіади Муто Тосіро сказав, що цей район покликаний виконувати важливе завдання ознайомлення молодих людей зі спортом через Олімпійські ігри.

Проте він зазначив, що оргкомітет скоротить масштаб спеціальних заходів для стримування коронавірусу.

Як повідомлялося, Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.