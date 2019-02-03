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На підтримку безпеки на Азові Євросоюз дає €50 мільйонів

"Спеціальний проект 50 млн євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але і на Чорноморське узбережжя теж вистачить"
Спеціальний проект Євросоюзу на підтримку безпеки на Азовському узбережжі через агресію РФ передбачає виділення 50 млн євро.
На підтримку безпеки на Азові Євросоюз дає €50 мільйонів Фото: РБК

Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку в Одесі, повідомляє "Укрінформ".

"Спеціальний проект 50 млн євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але і на Чорноморське узбережжя теж вистачить", - сказав Порошенко.

За його словами, немає жодної його зустрічі з керівництвом Євросоюзу, де б не йшлося про фінансову допомогу.

"Це є, на жаль, в зв'язку з агресією Російської Федерації в нейтральних водах Чорного моря", - підкреслив Президент.

Він також наголосив, що за умови продовження руху у європейському напрямку кількість європейських проектів для України буде збільшуватися.

"Якщо ми не схибимо, якщо будемо об'єднані, якщо ми продовжуємо наш рух в Європу, кількість європейських проектів буде лише збільшуватися. І це не лише доступ до технічної допомоги, а доступ до величезних фінансових ресурсів", - підкреслив глава держави.

Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.

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02 03 2019 17:55
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