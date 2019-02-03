На підтримку безпеки на Азові Євросоюз дає €50 мільйонів

"Спеціальний проект 50 млн євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але і на Чорноморське узбережжя теж вистачить"

Спеціальний проект Євросоюзу на підтримку безпеки на Азовському узбережжі через агресію РФ передбачає виділення 50 млн євро.

Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку в Одесі, повідомляє "Укрінформ".

"Спеціальний проект 50 млн євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але і на Чорноморське узбережжя теж вистачить", - сказав Порошенко.

За його словами, немає жодної його зустрічі з керівництвом Євросоюзу, де б не йшлося про фінансову допомогу.

"Це є, на жаль, в зв'язку з агресією Російської Федерації в нейтральних водах Чорного моря", - підкреслив Президент.

Він також наголосив, що за умови продовження руху у європейському напрямку кількість європейських проектів для України буде збільшуватися.

"Якщо ми не схибимо, якщо будемо об'єднані, якщо ми продовжуємо наш рух в Європу, кількість європейських проектів буде лише збільшуватися. І це не лише доступ до технічної допомоги, а доступ до величезних фінансових ресурсів", - підкреслив глава держави.

Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.