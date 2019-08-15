На півночі Норвегії зафіксовано підвищений рівень радіації

Наразі неможливо встановити, чи пов'язаний виявлений йод з вибухом в Архангельській області

В Управлінні з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії заявили, що на півночі країни зафіксували підвищений радіоактивний фон.

"Незначні обсяги радіоактивного йоду виявлені в повітрі в районі станції у Сванховді в північній Норвегії. Фахівці зазначають, що рівень радіації низький і безпечний для людей і навколишнього середовища", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на пресслужбу відомства.

Нагадаємо, що у державній російській компанії "Росатом" заявили, що загоряння та вибух під Сєвєродвінськом 8 серпня стався під час випробування ракети на морській платформі.

Аварія призвела до загибелі п'яти осіб та значного підвищення рівня радіації.

У Росії визнали перевищення радіаційного фону після вибуху біля Архангельська.