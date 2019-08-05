На подвір'я волинського депутата кинули гранату
У поліції повідомили, що пригода трапилася близько другої години ночі, інформує "Українська правда".
"Зловмисники кинули на подвір’я місцевого жителя невідомий предмет, який вибухнув, попередньо - граната РГД-5. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, паркан. Ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу, ймовірно, від гранати РГД-5 та інші речові докази.
Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета.
Фото:Нацполіція
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, що у Печерському районі Києва на вулиці Басейній стався вибух. За попередніми даними поліції ніхто не постраждав, правоохоронці розшукують жінку, яка підозрюється у вчиненні вибуху.
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