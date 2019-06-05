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У Києві на вулиці Басейній стався вибух: ніхто не постраждав, поліція розшукує жінку

Інцидент стався у торговельно-розважальному комплексі "Арена-Сіті"
У Печерському районі Києва на вулиці Басейній стався вибух. За попередніми даними поліції ніхто не постраждав, правоохоронці розшукують жінку, яка підозрюється у вчиненні вибуху.
У Києві на вулиці Басейній стався вибух: ніхто не постраждав, поліція розшукує жінку Фото:Нацполіція

Повідомлення про вибух надійшло вранці 6 травня. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, інформує столична поліція.

Правоохоронці дослідили камери спостереження і побачили, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її.

Як повідомляють користувачі соцмереж, інцидент стався у торговельно-розважальному комплексі "Арена-Сіті".

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Жінка, підозрювана у вчиненні правопорушення, розшукується. Поліція спілкується зі свідками та очевидцями, а також вивчають записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, що у Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль на вулиці Старо-Григорівській, у результаті чого постраждав 45-річний водій авто, житель Зміїва.

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06 05 2019 14:39
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