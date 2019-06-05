У Києві на вулиці Басейній стався вибух: ніхто не постраждав, поліція розшукує жінку
Повідомлення про вибух надійшло вранці 6 травня. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, інформує столична поліція.
Правоохоронці дослідили камери спостереження і побачили, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її.
Як повідомляють користувачі соцмереж, інцидент стався у торговельно-розважальному комплексі "Арена-Сіті".
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Жінка, підозрювана у вчиненні правопорушення, розшукується. Поліція спілкується зі свідками та очевидцями, а також вивчають записи з камер відеоспостереження.
Нагадаємо, що у Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль на вулиці Старо-Григорівській, у результаті чого постраждав 45-річний водій авто, житель Зміїва.
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