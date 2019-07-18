На посаду Кличка у Зеленського є дві кандидатури

У партії "Слуга народу" мають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації

Один із кандидатів причетний до холдингу Коломойського, другий — кандидат у нардепи вид "Слуги народу".

Перший кандидат – це гендиректор холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександр Ткаченко. Зараз він балотується у Раду за списком "Слуги народу" під №9, йдеться в "УП".

Ткаченко наразі допомагає вести кампанії усім київським мажоритарникам у медійній та смисловій частині. Сам гендиректор "плюсів" запевняє, що не обговорював із Зеленським можливість свого призначення у Київську міську держадміністрацію.

"У нас було багато розмов стосовно того, що мене хвилює, і що мені цікаво. Перше – це гуманітарні питання, друге – це місто. Мені б хотілося бачити місто в кращому стані, ніж воно є зараз. Стосовно КМДА – ми не говорили", – пояснює свою позицію Ткаченко.

Другий кандидат в КМДА – бізнесмен Андрій Холодов, який балотується у парламент за списком "Слуги народу" під №22. Як пояснюють у партії, на президентських виборах він був одним із топів у київському штабі Зе!команди.

Холодов є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Джерела журналістів "Радіо Свобода" називають Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках.

Офіційно кандидат у депутати є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна", який виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції.

"Я б не сказав, що між Холодовим і Ткаченком існує страшний конфлікт. Але обоє регулярно приходять в ОПУ і "продають" свої кандидатури", – підсумовує джерело на Банковій.

Нагадаємо, напередодні київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським був поінформований про намір "призначити свою людину" на його крісло.

Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".

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