На Prozorro запрацював державний інтернет-магазин у тестовому режимі

Весь процес закупівель буде схожий на замовлення через Amazon

25 квітня система Prozorro представила пілотний проект E-каталогів. Тепер державні замовники зможуть окремі ліки та медичні препарати купувати, як у звичайному інтернет-магазині.

Весь процес закупівель буде схожий на замовлення через Amazon. У замовника буде можливість переглянути цінові пропозиції і вибрати потрібний товар. У свою чергу постачальник його відправить. При цьому звіт про результати закупівлі система сформує автоматично, повідомляє прес-центр Кабміну.

Для участі в таких тендерах досить буде пройти кваліфікацію товару, потрапити в каталог і чекати на замовлення. Зазначено, що електронні каталоги будуть поширюватися тільки на закупівлі до 200 000 гривен.

Повідомляють, що в державному інтернет-магазині можна буде придбати найпопулярніші серед державних замовників товари: деякі ліки, шприци, рукавички та інші фармацевтичні вироби, а також папір, товари для друку і комп'ютерне обладнання.

За закупівлі фармпродукції буде відповідати державне підприємство "Медичні закупівлі України". Рештою закупівель займатиметься державна установа "Професійні закупівлі".

"Впровадження Е-каталогів - ще один крок до ефективних і прозорих закупівель. Це своєрідний Amazon для державних закупівель. Шприци, бинти, інші медичні вироби та ліки можна буде замовити онлайн - за адекватною ціною, з перевіреною якістю і з мінімальним адміністративним навантаженням. Пілотний проект допоможе вивчити ринок і потреби медустанов і, нарешті, врегулювати цей елемент закупівель", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

У рамках пілотного проекту постачання відбуватимуться поки що тільки для київських замовників. Після тестування і аналізу роботи цього інструменту електронні каталоги будуть доопрацьовані, а перелік товарів і географія замовників - розширені.

Зазначено, що, розробляючи державний електронний магазин, експерти досліджували досвід провідних країн, які мають такий функціонал, зокрема Великобританії, Португалії, Австрії, Данії, Італії.