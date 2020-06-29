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На п'яти пляжах Одеси вода не відповідає нормам

Аналіз проб морської води проводився у період з 19 по 25 червня
В Одесі вода на п'яти пляжах не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Всього було досліджено 93 проби морської води.
На п Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, передає РБК - Україна.

Таким чином, морська вода не відповідає вимогам 13 проб на пляжах Одеси, а саме: на 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В. Фонтану, Аркадія і Дельфін. Однак санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам після дослідження 9 проб.

Аналіз проб морської води проводився у період з 19 по 25 червня в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і на пляжах Одеської області. Зокрема, у Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 29 червня в Україні зафіксовано 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало.

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29 06 2020 14:30
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