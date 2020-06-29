В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 646 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 29 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1846 випадків; Волинська область — 2312 випадків; Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 481 випадок; Житомирська область — 1404 випадки; Закарпатська область — 2792 випадки; Запорізька область — 570 випадків; Івано-Франківська область — 2350 випадків; Кіровоградська область — 646 випадків; м. Київ — 4980 випадків; Київська область — 2546 випадків; Львівська область — 5292 випадки; Луганська область — 80 випадків; Миколаївська область — 442 випадки; Одеська область — 1632 випадки; Полтавська область — 312 випадків; Рівненська область — 3638 випадків; Сумська область — 296 випадків; Тернопільська область — 1913 випадків; Харківська область — 2098 випадків; Херсонська область — 191 випадок; Хмельницька область — 798 випадків; Чернівецька область — 4745 випадків; Черкаська область — 642 випадки; Чернігівська область — 535 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що в Україні за минулу добу (28 червня) госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.

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