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В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 646 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 29 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1846 випадків;

Волинська область — 2312 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків; 

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2792 випадки;

Запорізька область — 570 випадків;

Івано-Франківська область — 2350 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4980 випадків;

Київська область — 2546 випадків;

Львівська область — 5292 випадки; 

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 442 випадки;

Одеська область — 1632 випадки;

Полтавська область — 312 випадків;

Рівненська область — 3638 випадків;

Сумська область — 296 випадків;

Тернопільська область — 1913 випадків;

Харківська область — 2098 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 798 випадків;

Чернівецька область — 4745 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 535 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу (28 червня) госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.

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29 06 2020 11:00
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