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В Україні ще один антирекорд по коронавірусу

За минулу добу госпіталізували 237 осіб
В Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.
В Україні ще один антирекорд по коронавірусу

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає РБК - Україна.

Разом з тим, за минулу добу 18 паціентів померли та 233 людей одужали.

Крім того, за вчора зафіксували 917 нових випадків COVID-19. Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.

Ситуація в областях наступна:

  • Вінницька область - 1833 випадки;
  • Волинська область - 2228 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1087 випадків;
  • Донецька область - 479 випадків;
  • Житомирська область - 1396 випадків;
  • Закарпатська область - 2726 випадків;
  • Запорізька область - 568 випадків;
  • Івано-Франківська область - 2300 випадків;
  • Кіровоградська область - 646 випадків;
  • м. Київ - 4935 випадків;
  • Київська область - 2506 випадків;
  • Львівська область - 5177 випадків;
  • Луганська область - 80 випадків;
  • Миколаївська область - 436 випадків;
  • Одеська область - 1601 випадок;
  • Полтавська область - 310 випадків;
  • Рівненська область - 3568 випадків;
  • Сумська область - 295 випадків;
  • Тернопільська область - 1893 випадки;
  • Харківська область - 2082 випадки;
  • Херсонська область - 191 випадок;
  • Хмельницька область - 791 випадок;
  • Чернівецька область - 4686 випадків;
  • Черкаська область - 642 випадки;
  • Чернігівська область - 526 випадків.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.

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28 06 2020 14:00
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