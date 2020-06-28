ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні ще один антирекорд по коронавірусу
За минулу добу госпіталізували 237 осіб
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає РБК - Україна.
Разом з тим, за минулу добу 18 паціентів померли та 233 людей одужали.
Крім того, за вчора зафіксували 917 нових випадків COVID-19. Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.
Ситуація в областях наступна:
- Вінницька область - 1833 випадки;
- Волинська область - 2228 випадків;
- Дніпропетровська область - 1087 випадків;
- Донецька область - 479 випадків;
- Житомирська область - 1396 випадків;
- Закарпатська область - 2726 випадків;
- Запорізька область - 568 випадків;
- Івано-Франківська область - 2300 випадків;
- Кіровоградська область - 646 випадків;
- м. Київ - 4935 випадків;
- Київська область - 2506 випадків;
- Львівська область - 5177 випадків;
- Луганська область - 80 випадків;
- Миколаївська область - 436 випадків;
- Одеська область - 1601 випадок;
- Полтавська область - 310 випадків;
- Рівненська область - 3568 випадків;
- Сумська область - 295 випадків;
- Тернопільська область - 1893 випадки;
- Харківська область - 2082 випадки;
- Херсонська область - 191 випадок;
- Хмельницька область - 791 випадок;
- Чернівецька область - 4686 випадків;
- Черкаська область - 642 випадки;
- Чернігівська область - 526 випадків.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.
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28 06 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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