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В Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 917 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 28 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1833 випадки;

Волинська область — 2228 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків; 

Донецька область — 479 випадків;

Житомирська область — 1396 випадків;

Закарпатська область — 2726 випадків;

Запорізька область — 568 випадків;

Івано-Франківська область — 2300 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4935 випадків;

Київська область — 2506 випадків;

Львівська область — 5177 випадків; 

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 436 випадків;

Одеська область — 1601 випадок;

Полтавська область — 310 випадків;

Рівненська область — 3568 випадків;

Сумська область — 295 випадків;

Тернопільська область — 1893 випадки;

Харківська область — 2082 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 791 випадок;

Чернівецька область — 4686 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 526 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 червня 2020 року до Центру надійшло 1053 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 87 412 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що до посилення карантину в Україні готуються в 13 регіонах, які не відповідають критеріям адаптивного карантину. Обмеження можуть стосуватися громадського транспорту, спортзалів і дитсадків.

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28 06 2020 11:00
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