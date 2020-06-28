В Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1833 випадки;
Волинська область — 2228 випадків;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 479 випадків;
Житомирська область — 1396 випадків;
Закарпатська область — 2726 випадків;
Запорізька область — 568 випадків;
Івано-Франківська область — 2300 випадків;
Кіровоградська область — 646 випадків;
м. Київ — 4935 випадків;
Київська область — 2506 випадків;
Львівська область — 5177 випадків;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 436 випадків;
Одеська область — 1601 випадок;
Полтавська область — 310 випадків;
Рівненська область — 3568 випадків;
Сумська область — 295 випадків;
Тернопільська область — 1893 випадки;
Харківська область — 2082 випадки;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 791 випадок;
Чернівецька область — 4686 випадків;
Черкаська область — 642 випадки;
Чернігівська область — 526 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 червня 2020 року до Центру надійшло 1053 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 87 412 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що до посилення карантину в Україні готуються в 13 регіонах, які не відповідають критеріям адаптивного карантину. Обмеження можуть стосуватися громадського транспорту, спортзалів і дитсадків.
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