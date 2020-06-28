В Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 917 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 28 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1833 випадки; Волинська область — 2228 випадків; Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 479 випадків; Житомирська область — 1396 випадків; Закарпатська область — 2726 випадків; Запорізька область — 568 випадків; Івано-Франківська область — 2300 випадків; Кіровоградська область — 646 випадків; м. Київ — 4935 випадків; Київська область — 2506 випадків; Львівська область — 5177 випадків; Луганська область — 80 випадків; Миколаївська область — 436 випадків; Одеська область — 1601 випадок; Полтавська область — 310 випадків; Рівненська область — 3568 випадків; Сумська область — 295 випадків; Тернопільська область — 1893 випадки; Харківська область — 2082 випадки; Херсонська область — 191 випадок; Хмельницька область — 791 випадок; Чернівецька область — 4686 випадків; Черкаська область — 642 випадки; Чернігівська область — 526 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 червня 2020 року до Центру надійшло 1053 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 87 412 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що до посилення карантину в Україні готуються в 13 регіонах, які не відповідають критеріям адаптивного карантину. Обмеження можуть стосуватися громадського транспорту, спортзалів і дитсадків.

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