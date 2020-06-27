Транспорт, спортзали і дитсадки: що закриють у 13 проблемних регіонах

Санітарні лікарі у регіонах вже готують відповідні рекомендації

До посилення карантину в Україні готуються в 13 регіонах, які не відповідають критеріям адаптивного карантину. Обмеження можуть стосуватися громадського транспорту, спортзалів і дитсадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає РБК - Україна.

За його словами, показники, які прописані в постанові Кабінету міністрів про адаптивне карантині, перевищено у 13 регіонах.

"Це і західні області і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть приймати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - зазначив Степанов.

Він також уточнив, що карантинні заходи чітко визначені в постанові Кабміну.

"Це може стосуватися роботи міського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів та дитсадків", - додав міністр.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.