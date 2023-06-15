На "Рамштайні" очікуємо нові зобов'язання від партнерів для України – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що партнери під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" візьмуть нові зобов’язання на підтримку України.

Таку заяву зробив Столтенберг у Брюсселі перед початком засідання Контактної групи з оборони України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я очікую на багато нових зобов'язань, і ми бачили лише за останні кілька днів як значні закупівлі від європейських союзників, так і від Північної Америки та Сполучених Штатів", – заявив Столтенберг.

За словами генсека, президент США Джозеф Байден оголосив кілька днів тому про новий значний пакет оборонної підтримки України, також за останні дні ми бачили, як кілька інших європейських союзників оголосили про надання більшої підтримки.

"Отже, це безперервний процес, коли союзники оголошують про додаткову підтримку України", – додав генсек НАТО.

Україна потребує багато різної підтримки, але, напевно, найбільше уваги буде приділено важливості підтримання боєздатності всіх систем, які там вона має – тобто, забезпечення боєприпасами, запасними частинами, технічним обслуговуванням, ремонтними можливостями – щоб вони працювали і підтримувались у належному стані протягом усього наступу, підсумував Столтенберг.