На "Рамштайні" в червні будуть обговорювати деталі "літакової коаліції"

Вже цього місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорюватимуться деталі "літакової коаліції" і все, що стосується іншої військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, йдеться на сайті Міноборони.

"Перш за все ми очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів. В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", – зазначається у повідомленні.

Резніков підкреслив, що вже включив до складу української делегації представників Повітряних сил України.

"Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями", – повідомив він.

"Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", – підсумував Олексій Резніков.