Матеріали:
Теми:

На "Рамштайні" в червні будуть обговорювати деталі "літакової коаліції"

12 червня 2023, 09:31
На
Вже цього місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорюватимуться деталі "літакової коаліції" і все, що стосується іншої військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, йдеться на сайті Міноборони.

"Перш за все ми очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів. В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", – зазначається у повідомленні.

Резніков підкреслив, що вже включив до складу української делегації представників Повітряних сил України. 

"Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями", – повідомив він.

"Далі – решта. Все, що стосується  ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", – підсумував Олексій Резніков.

 
РезніковРамштайнлітакова коаліція

Останні матеріали

росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється