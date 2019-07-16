На Рівненщині 39 гостей з весілля потрапили до лікарні з отруєнням

У смт Мізоч Рівненської області на весіллі в кафе отруїлися 39 людей, з них 8 дітей.

"15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 людей)", - повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причину отруєння ще з’ясовують. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.