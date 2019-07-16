CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ смт Мізоч Рівненської області на весіллі в кафе отруїлися 39 людей, з них 8 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині 39 гостей з весілля потрапили до лікарні з отруєнням
Причину отруєння ще з’ясовують
Фото: gettyimages.com
"15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 людей)", - повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Причину отруєння ще з’ясовують. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.
Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.
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