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На Рівненщині 39 гостей з весілля потрапили до лікарні з отруєнням

Причину отруєння ще з’ясовують
У смт Мізоч Рівненської області на весіллі в кафе отруїлися 39 людей, з них 8 дітей.
На Рівненщині 39 гостей з весілля потрапили до лікарні з отруєнням Фото: gettyimages.com

"15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 людей)", - повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причину отруєння ще з’ясовують. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.

 
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16 07 2019 10:44
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