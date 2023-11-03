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На розмінування України потрібно більше 700 років – Time

03 листопада 2023, 10:57
На розмінування України потрібно більше 700 років – Time
Фото: РБК-Україна
Через повномасштабне вторгнення росії Україна стала найбільш замінованою країною в світі, випередивши Афганістан і Сирію.

Про це пише видання Time.

Масштаби забруднення територій України мінами і снарядами є найбільшими з часів Другої світової війни. 

Для розмінування територій України з використанням звичайних методів і ресурсів знадобиться 757 років, пише видання. 

За більш як 600 днів війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Третина території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками і осколками снарядів.

"Величезні мінні поля не тільки загальмували військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шість мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства", - йдеться в статті.

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що масштаби забруднення України мінами і нерозірваними боєприпасами - найбільше з часів Другої світової війни. 

Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, словацьким аналітичним центром, Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси.  

Станом на 1 листопада цього року 264 мирних жителя загинули від мін, а більше 830 були покалічені чи поранені, але цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.

Кількість жертв через детонації наземних мін може сягнути 9000 до 2030 року, якщо проблема не буде вирішуватись.

"Без розмінування ми не зможемо повноцінно запустити нашу економіку", - сказала Свириденко. 

Глава відділу протимінної діяльності ООН Програми розвитку ООН в Україіні Пол Хеслоп розповів, що за 30 років він працював майже в кожній країні, забрудненій мінами. На його думку, досвід України принесе багато змін у протидію цій загрозі.  

"Протягом наступних трьох років ми побачимо фундаментальні зміни в тому, як здійснюється гуманітарне розмінування в Україні, що вплине на протимінну діяльність у всьому світі", - сказав Хеслоп. 

Україні почали допомагати із розмінування інші країни. 

Так, Швейцарія подарувала Україні дистанційну машину для розмінування. 

Норвегія ж місяць тому виділила фінансову допомогу для розмінування України.

 

Українарозмінування

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