ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа розробку та модернізацію порталу і мобільного додатку Дія протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На розробку і модернізацію "Дії" витратили 75 мільйонів
Фото: з вільних джерел
Такі дані надали у Мінцифри, йдеться у матеріалі ЕП.
З держбюджету використали 48,4 млн, а грантових коштів витратили 27,6 млн грн.
Зокрема в рамках проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили:
у 2019 році – 7 643 136 грн;
у 2020 році – 6 408 432 грн;
у 2021 році – 3 602 040 грн.
У рамках проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації):
у 2020 році – 5 779116 грн;
у 2021 році – 3 904 791 грн;
У рамках проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція):
у 2021 році – 299 880 грн.
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07 10 2021 10:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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