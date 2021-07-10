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На розробку і модернізацію "Дії" витратили 75 мільйонів

На розробку та модернізацію порталу і мобільного додатку Дія протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйонів гривень.
На розробку і модернізацію "Дії" витратили 75 мільйонів Фото: з вільних джерел
Такі дані надали у Мінцифри, йдеться у матеріалі ЕП. 
 
З держбюджету використали 48,4 млн, а грантових коштів витратили 27,6 млн грн.
 
Зокрема в рамках проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили: 
 
у 2019 році – 7 643 136 грн; 
у 2020 році – 6 408 432 грн; 
у 2021 році – 3 602 040 грн. 
У рамках проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації): 
 
у 2020 році – 5 779116 грн; 
у 2021 році – 3 904 791 грн; 
У рамках проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція): 
 
у 2021 році – 299 880 грн.
 
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07 10 2021 10:07
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