На шахті в Кривому Розі загинуло дві людини

Майстер і прохідник задихнулися газом, який накопичився після вибуху породи

У середу, 13 лютого, на шахті "Ювілейна", яка входить до складу рудника "Суха Балка", загинули двоє людей.

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, колишній депутат Верховної Ради Михайло Волинець.

Місцеве видання "Перший Міський" із посиланням на працівників шахти повідомило, що нещасний випадок стався після нічної зміни на горизонті 1340 метрів.

Майстер і прохідник задихнулися газом, який накопичився після вибуху гірської породи.

До складу рудника "Суха Балка" входять видобувні шахти "Ювілейна" і ім. Фрунзе. В цей час підприємство забезпечує виробництво понад 3 млн тонн аглоруди на рік.

Нагадаємо, що 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.