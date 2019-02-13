Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На шахті в Кривому Розі загинуло дві людини

Майстер і прохідник задихнулися газом, який накопичився після вибуху породи
У середу, 13 лютого, на шахті "Ювілейна", яка входить до складу рудника "Суха Балка", загинули двоє людей.
На шахті в Кривому Розі загинуло дві людини Фото: dn.npu.gov.ua

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, колишній депутат Верховної Ради Михайло Волинець.

Місцеве видання "Перший Міський" із посиланням на працівників шахти повідомило, що нещасний випадок стався після нічної зміни на горизонті 1340 метрів.

Майстер і прохідник задихнулися газом, який накопичився після вибуху гірської породи.

До складу рудника "Суха Балка" входять видобувні шахти "Ювілейна" і ім. Фрунзе. В цей час підприємство забезпечує виробництво понад 3 млн тонн аглоруди на рік.

Нагадаємо, що 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2019 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.