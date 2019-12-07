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На Сході загинув військовий родом з Львівщини

У зоні бойових дій загинув 29-річнийвійськовий з Львівщини
Він мешкав у селі Волиця Жовківського району.
На Сході загинув військовий родом з Львівщини Фото: Facebook

У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув 29-річний військовий Володимир Салітра.

Про це повідомляє Жовківська РДА, йдеться у "Твоє місто".

Він мешкав у селі Волиця Жовківського району та проходив службу у 24-ій окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 липня один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення.

11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

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12 07 2019 13:53
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