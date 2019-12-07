CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВін мешкав у селі Волиця Жовківського району.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сході загинув військовий родом з Львівщини
У зоні бойових дій загинув 29-річнийвійськовий з Львівщини
Фото: Facebook
У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув 29-річний військовий Володимир Салітра.
Про це повідомляє Жовківська РДА, йдеться у "Твоє місто".
Він мешкав у селі Волиця Жовківського району та проходив службу у 24-ій окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.
Нагадаємо, унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 липня один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення.
11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.
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