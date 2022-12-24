На Святвечір у Вифлеємі збираються прочани з усього світу

Християни з усього світу сьогодні вперше після оголошення пандемії коронавірусу збираються на Святвечір у Вифлеємі – місті, де народився Ісус Христос.

Про це повідомляє Associated Press.

Упродовж останніх двох років іноземним туристам заборонялось відвідувати Вифлеєм на Різдво через пандемію. Проте цього року туристи повернулися, готелі переповнені, а власники магазинів повідомляють про пожвавлення бізнесу напередодні свята.

"Цього року ми святкуємо Різдво зовсім інакше, ніж минулого. Ми святкуємо Різдво з прочанами з усього світу", - заявила міністр туризму та старожитностей Палестинської адміністрації Рула Маая.

Опівдні сотні людей узяли участь в урочистому заході на площі Мангер (Ясел Христових), якою пройшли оркестри з барабанами та волинками, а іноземні туристи робили селфі на тлі великої ялинки у центрі площі.

До Вифлеєма прибув із Єрусалима патріарх П’єрбаттіста Піццабалла, найвищий римо-католицький священник на Святій Землі. Він служитиме опівнічну месу в церкві Різдва Христового, побудованій на місці, де, як вважають, народився Ісус.

"Ми живемо в умовах дуже складних викликів, - сказав Піццабалла, згадавши про війну в Україні та нещодавню хвилю ізраїльсько-палестинського конфлікту. - Але послання Різдва є посланням миру, і це (війни і насильства – ред.) можливо змінити".

Як повідомлялося, у християн, які святкують Різдво за григоріанським календарем, сьогодні Святвечір.