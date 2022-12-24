Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

На Святвечір у Вифлеємі збираються прочани з усього світу

24 грудня 2022, 18:43
На Святвечір у Вифлеємі збираються прочани з усього світу
Фото: Google
Християни з усього світу сьогодні вперше після оголошення пандемії коронавірусу збираються на Святвечір у Вифлеємі – місті, де народився Ісус Христос.
Про це повідомляє  Associated Press.
 
Упродовж останніх двох років іноземним туристам заборонялось відвідувати Вифлеєм на Різдво через пандемію. Проте цього року туристи повернулися, готелі переповнені, а власники магазинів повідомляють про пожвавлення бізнесу напередодні свята.
 
"Цього року ми святкуємо Різдво зовсім інакше, ніж минулого. Ми святкуємо Різдво з прочанами з усього світу", - заявила міністр туризму та старожитностей Палестинської адміністрації Рула Маая.
 
Опівдні сотні людей узяли участь в урочистому заході на площі Мангер (Ясел Христових), якою пройшли оркестри з барабанами та волинками, а іноземні туристи робили селфі на тлі великої ялинки у центрі площі.
 
До Вифлеєма прибув із Єрусалима патріарх П’єрбаттіста Піццабалла, найвищий римо-католицький священник на Святій Землі. Він служитиме опівнічну месу в церкві Різдва Христового, побудованій на місці, де, як вважають, народився Ісус.
 
"Ми живемо в умовах дуже складних викликів, - сказав Піццабалла, згадавши про війну в Україні та нещодавню хвилю ізраїльсько-палестинського конфлікту. - Але послання Різдва є посланням миру, і це (війни і насильства – ред.) можливо змінити".
 
Як повідомлялося, у християн, які святкують Різдво за григоріанським календарем, сьогодні Святвечір.
ПалестинаРіздво

Останні матеріали

Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється