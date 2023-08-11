На ЗАЕС сталося порушення роботи через дії росіян

Через виведення 4-го енергоблоку окупованої Запорізької АЕС в стан "гарячий зупин" стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора до другого, радіологічного викиду в довкілля не було.

Про це Енергоатом написав в Telegram-каналі.

"Некомпетентне нелегітимне керівництво ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, що призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху поширення радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контуру за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контуру буде розслідуваний", - йдеться в дописі.

Президент Енергоатому Петро Котін заявив, що це сталося через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку.

"Відтак, окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодного зупину", - сказав Котін.

Протягом 3ьоз днів росіяни переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", що стане черговим порушенням умов ліцензії і вимог Енергоатому.

Президент Енергоатому сказав, що всі причетні до інциденту, які продовжують виконувати злочинні накази Росатома, після деокупації станції будуть притягнуті до відповідальності.