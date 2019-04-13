CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла
Під завалами рятувальники знайшли загиблу працівницю
Фото: lg.dsns.gov.ua
У цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.
"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.
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