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На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла

Під завалами рятувальники знайшли загиблу працівницю
У Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.
На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла Фото: lg.dsns.gov.ua

У цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.  

"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.

 
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13 04 2019 12:58
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