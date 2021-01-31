На збори акціонерів "Мотор Січ" увірвалась СБУ — ЗМІ
Про це з місця події повідомляє "Економічна правда" з посиланням на кореспондента Укрінформу.
Збори акціонерів мали відбутись у Запоріжжі за адресою вулиця Південне шосе, 8. З восьмої години ранку тут зібралось кілька десятків співробітників підприємства з плакатами "Закон на боці Мотора", "Не дозволимо рейдерського захоплення".
Виданням пише, що співробітники підприємства, які є також акціонерами говорять, що не отримували жодних повідомлень про проведення зборів.
Також на місце подій прибула група нардепів з фракції Слуга народу (Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай) та співробітники СБУ. За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.
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