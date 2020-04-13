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На Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору

Пожежу гасили 53 людей та 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43
Поблизу села Борятин у Житомирській області пожежа від спалення сухої трави охопила 27 будівель житлового сектору.
На Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору Фото: Громадське телебачення

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, зазначає "Громадське".

"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт. Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с. Борятин... З’ясувалося, що загорілася трава на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Пожежу гасили 53 людей та 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.

Народні депутати 13 квітня 2020-го у цілому ухвалили законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

Раніше збільшити штрафи за підпал сухостою запропонували в Кабінеті міністрів. 

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем.

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13 04 2020 17:07
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