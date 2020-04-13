На Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, зазначає "Громадське".
"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт. Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с. Борятин... З’ясувалося, що загорілася трава на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.
Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.
Пожежу гасили 53 людей та 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.
Народні депутати 13 квітня 2020-го у цілому ухвалили законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.
Раніше збільшити штрафи за підпал сухостою запропонували в Кабінеті міністрів.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем.
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