На Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору

Пожежу гасили 53 людей та 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43

Поблизу села Борятин у Житомирській області пожежа від спалення сухої трави охопила 27 будівель житлового сектору.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, зазначає "Громадське".

"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт. Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с. Борятин... З’ясувалося, що загорілася трава на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Пожежу гасили 53 людей та 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.

Народні депутати 13 квітня 2020-го у цілому ухвалили законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

Раніше збільшити штрафи за підпал сухостою запропонували в Кабінеті міністрів.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем.

Читайте також: ДСНС про пожежі в екосистемах: Якщо так і далі піде, до зими вигорить уся країна