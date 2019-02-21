НАБУ знайшло прояви української корупції в 65 країнах світу

Детективи національного антикорупційного бюро знайшли прояви української корупції у 65 країнах світу.

Більшість корупційних схем, особливо пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, реалізовані за участі компаній, що зареєстровані за кордоном, йдеться на сайті Бюро.



Інфографіка:НАБУ

"Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань", - пояснили у НАБУ.

Детективи Бюро надіслали близько 500 запитів до компетентних органів інших держав для з’ясування обставин вчинення корупційних злочинів, які завдали шкоди інтересам України.

Також, Національне агентство з питань протидії корупції відкрило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.