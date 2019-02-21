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НАБУ знайшло прояви української корупції в 65 країнах світу

Найчастіше сліди корупції знаходили у Латвії, Кіпрі, Великій Британії, Німеччині та Швейцарії
Детективи національного антикорупційного бюро знайшли прояви української корупції у 65 країнах світу.
НАБУ знайшло прояви української корупції в 65 країнах світу Фото: nabu.gov.ua

Більшість корупційних схем, особливо пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, реалізовані за участі компаній, що зареєстровані за кордоном, йдеться на сайті Бюро.


Інфографіка:НАБУ

"Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань", - пояснили у НАБУ.

Детективи Бюро надіслали близько 500 запитів до компетентних органів інших держав для з’ясування обставин вчинення корупційних злочинів, які завдали шкоди інтересам України.

Також, Національне агентство з питань протидії корупції відкрило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

 
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21 02 2019 10:07
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