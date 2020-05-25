Набуття чинності низки норм податкового закону "1210" можуть перенести
Набуття чинності низки положень законопроекту про зміну правил адміністрування (№1210) може бути перенесено з 2021-го на 2022 й рік.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтерв'ю "Економічній Правді".
За словами Гетманцева, сам закон вступає в силу з моменту опублікування, деякі його частини вступають в силу з 1 січня 2021 року деякі - з липня 2020 року.
У той же час положення, які стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК) можуть перенести на рік вперед.
"Чесно сказати, я не дуже розумію зв'язок між пандемією і вступом в силу положень, які стосуються КІК з 1 січня 2021 року. Хоча ми зараз розглядаємо можливість перенесення цього терміну ще на рік - з січня 2022 року.
...І такі думки у нас є не тільки щодо розділу КІК. Не виключено, що ми відкладемо вступ в силу і деяких інших положень. Зараз це обговорюється", - пояснює голова комітету.
За словами Гетманцева, ДПС просить відстрочити введення інституту провини на рік.
"Податкова просить відкласти інститут провини ще на один рік. Я проти і не вважаю, що ми повинні продовжувати обмежувати платників податків. Тим більше, що з Мінфіном і Податковою ми вже обговорювали всі ці питання. Будемо дискутувати", - резюмує він.
Нагадаємо, що бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон
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