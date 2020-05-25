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Набуття чинності низки норм податкового закону "1210" можуть перенести

Положення, які стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК) можуть перенести на рік вперед
За словами Гетманцева, сам закон вступає в силу з моменту опублікування, деякі його частини вступають в силу з 1 січня 2021 року деякі - з липня 2020 року.
Набуття чинності низки норм податкового закону "1210" можуть перенести Фото: з вільних джерел

Набуття чинності низки положень законопроекту про зміну правил адміністрування (№1210) може бути перенесено з 2021-го на 2022 й рік.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтерв'ю "Економічній Правді".

За словами Гетманцева, сам закон вступає в силу з моменту опублікування, деякі його частини вступають в силу з 1 січня 2021 року деякі - з липня 2020 року.

У той же час положення, які стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК) можуть перенести на рік вперед.

"Чесно сказати, я не дуже розумію зв'язок між пандемією і вступом в силу положень, які стосуються КІК з 1 січня 2021 року. Хоча ми зараз розглядаємо можливість перенесення цього терміну ще на рік - з січня 2022 року.

...І такі думки у нас є не тільки щодо розділу КІК. Не виключено, що ми відкладемо вступ в силу і деяких інших положень. Зараз це обговорюється", - пояснює голова комітету.

За словами Гетманцева, ДПС просить відстрочити введення інституту провини на рік.

"Податкова просить відкласти інститут провини ще на один рік. Я проти і не вважаю, що ми повинні продовжувати обмежувати платників податків. Тим більше, що з Мінфіном і Податковою ми вже обговорювали всі ці питання. Будемо дискутувати", - резюмує він.

Нагадаємо, що бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон

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25 05 2020 13:53
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