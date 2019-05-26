Начальник рівненської Держархбудінспекції попався на хабарі 400 тис. гривень
Він нібито вимагав 400 тисяч гривень від забудовника за те, щоб компанії не заважали працювати і не призначали перевірки на об'єкті будівництва, повідомляє прес-служба поліції.
Гроші повинні були перераховуватися на зазначений чиновником рахунок приватного підприємства.
Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди. Під час повідомлення підозри, як стверджується, чоловік намагався чинити опір правоохоронцям.
Ім'я підозрюваного не вказано. Посаду начальника ДАБІ в Рівненській області займає Ігор Мічуда.
Нагадаємо, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
Нагадаємо, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
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