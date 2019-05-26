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​Начальник рівненської Держархбудінспекції попався на хабарі 400 тис. гривень

Чиновник намагався чинити опір при врученні підозри
Співробітники поліції затримали 25 травня начальника управління Державної архітектурно-будівельної комісії в Рівненській області.
​Начальник рівненської Держархбудінспекції попався на хабарі 400 тис. гривень Фото:Нацполіція

Він нібито вимагав 400 тисяч гривень від забудовника за те, щоб компанії не заважали працювати і не призначали перевірки на об'єкті будівництва, повідомляє прес-служба поліції.

Гроші повинні були перераховуватися на зазначений чиновником рахунок приватного підприємства.

Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди. Під час повідомлення підозри, як стверджується, чоловік намагався чинити опір правоохоронцям.

Ім'я підозрюваного не вказано. Посаду начальника ДАБІ в Рівненській області займає Ігор Мічуда.

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26 05 2019 12:22
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