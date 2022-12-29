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Над Одеською областю сили ППО збили 21 ракету

29 грудня 2022, 10:55
Над Одеською областю сили ППО збили 21 ракету
джерело pravda
Підрозділи протиповітряної оборони збили над Одеською областю 21 ракету російських агресорів.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко у Telegram у четвер, 29 грудня.

"Уламки однієї з ворожих ракет влучили у житловий будинок, на щастя, постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучень є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії", - написав Марченко.

Голова області запевнив, що всі служби на місцях працюють.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів, у тому числі й у Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО. У деяких областях одразу відключили світло.

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