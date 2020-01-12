"Надія на світле майбутнє": ОЕСР покращила прогноз для світової економіки
Як передає "Укрінформ", про це з посиланням на міжнародну Організацію економічного співробітництва та розвитку повідомляє Sky News.
Крім того, згідно з прогнозом ОЕСР, у наступному році світова економіка зросте на 4,2%, а у 2022 році - на 3,7%.
"Вперше з початку пандемії є надія на світле майбутнє. Прогрес у роботі з вакцинами та лікуванням зменшили рівень невизначеності", - заявив головний економіст організації Лоуранс Бун.
За його словами, саме завдяки безпрецедентним діям урядів та центральних банків глобальна активність швидко відновилась у багатьох секторах, хоча надання деяких видів послуг ще залишається обмеженим через необхідність дотримання соціальної дистанції.
"Більшість компаній вижили, хоча велика кількість з них фінансово послабшали", - зазначив Бун.
ОЕСР також закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.
Читайте також: Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам