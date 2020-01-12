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"Надія на світле майбутнє": ОЕСР покращила прогноз для світової економіки

ОЕСР закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.
Світова економіка за підсумками цього року впаде на 4,2% замість 6% на тлі обнадійливих новин щодо появи вакцини проти коронавірусу.
"Надія на світле майбутнє": ОЕСР покращила прогноз для світової економіки Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це з посиланням на міжнародну Організацію економічного співробітництва та розвитку повідомляє Sky News.

Крім того, згідно з прогнозом ОЕСР, у наступному році світова економіка зросте на 4,2%, а у 2022 році - на 3,7%.

"Вперше з початку пандемії є надія на світле майбутнє. Прогрес у роботі з вакцинами та лікуванням зменшили рівень невизначеності", - заявив головний економіст організації Лоуранс Бун.

За його словами, саме завдяки безпрецедентним діям урядів та центральних банків глобальна активність швидко відновилась у багатьох секторах, хоча надання деяких видів послуг ще залишається обмеженим через необхідність дотримання соціальної дистанції.

"Більшість компаній вижили, хоча велика кількість з них фінансово послабшали", - зазначив Бун.

ОЕСР також закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.

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01 12 2020 17:11
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