НОВИНИНАК "Нафтогаз України" і підприємства, що входять до її групи, наприкінці червня подали в суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позов про розмір компенсації збитків через захоплення їх активів у Криму на $5,2 млрд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" подав до суду через захоплення активів у Криму на $5,2 млрд
Трибунал винесе рішення про компенсацію цих збитків не раніше, ніж наприкінці 2020 року
Фото: news.nikcity.com
Трибунал уже визнав, що Росія порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму. Оскільки суд розділив провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатимуть на другій з них. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".
Компанія володіла цінними енергетичними активами в Криму і була однією з основних мішеней РФ, коли та конфіскувала українські активи після свого незаконного вторгнення і окупації півострова в 2014 році.
Нагадаємо, що після анексії Росією українського Криму та експропріації всіх підприємств та газових родовищ, Росія незаконно видобула 9,2 мільярда кубометра газу.
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