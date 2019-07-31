"Нафтогаз" подав до суду через захоплення активів у Криму на $5,2 млрд

Трибунал винесе рішення про компенсацію цих збитків не раніше, ніж наприкінці 2020 року

НАК "Нафтогаз України" і підприємства, що входять до її групи, наприкінці червня подали в суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позов про розмір компенсації збитків через захоплення їх активів у Криму на $5,2 млрд.

Трибунал уже визнав, що Росія порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму. Оскільки суд розділив провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатимуть на другій з них. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Компанія володіла цінними енергетичними активами в Криму і була однією з основних мішеней РФ, коли та конфіскувала українські активи після свого незаконного вторгнення і окупації півострова в 2014 році.

Нагадаємо, що після анексії Росією українського Криму та експропріації всіх підприємств та газових родовищ, Росія незаконно видобула 9,2 мільярда кубометра газу.