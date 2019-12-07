CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила єврооблігації на більш ніж 1 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд
"Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня"
Фото: kvedomosti.com
"Сьогодні "Нафтогаз" успішно розмістив 2 транші єврооблігацій, деномінованих в євро і доларах. П'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних", - повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв у Facebook.
За словами Коболєва, сумарний обсяг випуску єврооблігацій перевищив 1 млрд доларів.
"Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - додав він.
У 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більш ніж на 60% до 13,6 млрд грн. Однак загалом компанія залишається прибутковою третій рік поспіль.
Нагадаємо, що раніше Україна розмістила єврооблігації на мільярд євро.
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12 07 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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