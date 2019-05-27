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"Нафтогаз" у липні знизить оптову ціну на газ для населення на 8%

Чиста вартість газу в травні - 5990 грн, у червні - 6299 грн, у липні - 5803 грн
"Нафтогаз України" в липні знизить оптову ціну на газ для населення на 8% до 5803 грн / тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл). Зараз вона становить 5990 грн, а в червні збільшиться до 6299 грн.
"Нафтогаз" у липні знизить оптову ціну на газ для населення на 8% Фото: gettyimages.com

"Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових потреб майже на 8%. Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, що діє в наступному місяці. Отже, в липні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу)", - повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook.

 

 

Фото: agru.org.ua

Кінцева ціна в платіжках буде відрізнятися залежно від регіону, оскільки профільна Нацкомісія змінила принцип формування тарифу і тепер ціна послуги з розподілу газу відрізняється для кожного постачальника. Тому ціна на газ для жителів Києва в травні становитиме 7,81 грн/кубометр, а для львів'ян, наприклад, - 8,41 грн/кубометр.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні почала діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

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27 05 2019 17:07
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