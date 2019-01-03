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"Нафтогаз" виграв Гаазький арбітраж проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно

Сума виграшу наразі не уточнюється
Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення справі "Нафтогазу" проти Російської Федерації за втрачені внаслідок анексії Криму активи.
"Нафтогаз" виграв Гаазький арбітраж проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно Фото: afp.com

Сума виграшу наразі не уточнюється та буде оголошена найближчим часом. Водночас "Нафтогаз" вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 мільярдів доларів, повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Hromadske.

"Нафтогаз" отримав рішення арбітражу у місті Гаага, де розглядалось питання щодо втрачених активів в Криму. Рішення є позитивним. Ми змогли довести, що Росія, як держава, винна у втраті наших активів у Криму і повинна відповідати", - повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу та нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

Це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.

 
 
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01 03 2019 13:17
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