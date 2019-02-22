Нафтогаз зменшив ціни на газ для промислових компаній на 15%

Попередньо Нафтогаз знизив ціну на газ для промисловості ще на 3,3%

Нафтогаз у березні 2019 року зменшить ціни на газ для промислових споживачів одразу на 14,5-15,1% залежно від обсягів спожитого газу.

Відтак, тисяча кубометрів газу промисловим компаніям обійдеться у 7,4-8,16 тисячі гривень (без врахування ПДВ та вартості доставки газу). Тобто, тариф на газ для промислових споживачів складуть 8,88-9,79 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

У лютому Нафтогаз знизив ціну на газ для промисловості ще на 3,3%.

Нагадаємо, що Нафтогаз знижує вартість газу для промисловості вже четвертий місяць поспіль. Так, у січні ціни на газ впали на 3%. У грудні 2018 року Нафтогаз знизив тарифи для промисловості приблизно на 17%.

Раніше в Нафтогазі повідомляли, що продають газ населенню на 20% дешевше, ніж промисловості.

Зазначимо, що наразі Нафтогаз продає газ для потреб населення за цінами, нижчими за ринкові, в той час як промислові споживачі платять ринкові тарифи. Газ населенню реалізується через так звані газзбути — посередники на ринку. Часто, такі компанії завищують показники споживання газу населенням для того, аби придбати у Нафтогазу газ за зниженою ціною. Потім цей газ перепродається промисловим споживачам за ринковою ціною, а газзбути отримують прибуток у вигляді різниці у тарифах.