Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендує продовжити контракт з Коболєвим

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року.

"Наглядова рада одностайно прийняла рішення про здійснення подання уряду щодо продовження строку повноважень Коболєва А. В. на посаді голови правління "Нафтогазу" щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року", - йдеться у відповідному листі "Нафтогазу", адресованому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, інформує "Економічна правда".

Рівень заробітної плати, зазначається у документі, становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом. При цьому Коболєв, у разі поновлення на посаді, не отримуватиме щомісячні та квартальні премії. Водночас, він зможе розраховувати на щорічну премію за певних умов.

"Премія за результатами роботи за рік буде виплачуватись лише за умови, що буде виконано ряд ключових показників виконання, першим і найважливішим з яких є створення до 1 січня 2020 року оператора ГТС, готового до сертифікації, а другим — нарощування видобутку газу протягом року", — зазначається у листі.

Як уточнили у листі, премія не буде виплачуватись, доки не буде затверджено фінансовий план "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

Як відомо, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Згодом, у Кабінеі міністрів України повідомили, що готові підписати новий контракт з керівництвом Нафтогазу, яке оберуть у компанії після проведення конкурсу, якщо у ньому передбачать менший розмір зарплат та чіткі завдання, які має досягти менеджмент компанії.