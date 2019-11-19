Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Наглядова рада "Укрзалізниці" відповіла на критику Гончарука

"Незважаючи на те, що багато зроблено, ми визнаємо, що зробити треба ще більше"
Наглядова рада "Укрзалізниці" відповіла на критику прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який заявив про тотальну корупцію в компанії.
Наглядова рада "Укрзалізниці" відповіла на критику Гончарука Фото: atn.ua

У звіті наглядової ради про результати управління сказано, що компанія тісно співпрацює з правоохоронними органами з метою боротьби з корупцією, передає LB.ua.

"Незважаючи на те, що багато зроблено, ми визнаємо, що зробити треба ще більше, і в цьому контексті ми вітаємо будь-яку конструктивну критику і вказівки нам на недоліки як цінний внесок у поліпшення показників компанії", - йдеться в заяві.

Члени наглядової ради відзначили, що "Укрзалізниця" за останні два роки помітно поліпшила фінансовий результат і підвищила свою прозорість.

"Уся фінансова, інвестиційна та аудиторська звітність зараз публікується онлайн. Компанія повернулася до прибутковості, яку демонструє впродовж останніх двох років, не отримуючи при цьому державних субсидій за збиткові пасажирські перевезення, і залишається великим платником податків. Ми вдало розмістили єврооблігації на суму 500 млн доларів США, що дозволило значною мірою знизити витрати на фінансування", - заявили в наглядовій раді.

У звіті наглядова рада також повідомляє, що починаючи з 2018 року в тісній співпраці з правлінням компанії було затверджено ключові документи: Статут, Кодекс етики, Політику запобігання і протидії корупції. Наглядова рада також брала участь у розробці політики здійснення державної власності в "Укрзалізниці" і довгострокової стратегії "Укрзалізниці".

Крім того, влітку 2019 року наглядова рада припинила повноваження чотирьох з семи членів правління і відібрала нові кандидатури для їх призначення урядом. "Сьогодні правління в новому складі націлене централізувати всі ключові рішення від різних регіональних підрозділів до рівня центрального апарату разом з основними бізнес-вертикалями Товариства для більш ефективного та злагодженого прийняття рішень і посилення контролю в майбутньому", - сказано у звіті.

Члени наглядової ради також відзначили прогрес компанії в запобіганні та боротьбі з корупцією.

"Менеджмент компанії взяв на себе зобов'язання зосередитися на викоріненні корупції. З цією метою компанія на конкурсній основі провела відбір трьох нових керівників: директора із закупівель, керівника з комплаєнсу і керівника з управління ризиками", - зазначили в наглядовій раді.

Також наглядова рада запустила внутрішню анонімну гарячу лінію, на яку залізничники можуть повідомляти про випадки корупції. Незабаром запрацює і зовнішня лінія для громадськості.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" визнали наявність "корупційних чинників".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2019 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.