В "Укрзалізниці" відреагували на погрози Гончарука звільнити менеджерів

В "Укрзалізниці" визнали наявність "корупційних чинників".

Про це заявив директор з питань закупівель компанії Сергій Довгаленко, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про "дику корупцію" в УЗ, передає ТСН.uа., зазначає LB.ua.

"У багатьох громадян Укрзалізниця історично асоціюється з корупцією. Звичайно, в компанії існують корупційні чинники, і від цього не можна дистанціюватися. Ми голосно визнали це в нашій стратегії закупівель, яка була представлена громадськості у вересні. Зараз ми реалізуємо цю стратегію", - сказав він.

За його словами, стратегія передбачає розвиток структури категорійного менеджменту для забезпечення єдиного центру відповідальності за процес "від замовлення до оплати". Там також запевняють, що працюють над посиленням конкуренції, передаванням в аутсорсинг деяких категорій закупівель та аналізують очікувану вартість на відповідність ринковим показникам.

Довгаленко додав, що зараз у компанії вибудовується "централізована функція закупівель".

"У масштабі 20 тисяч тендерів, які УЗ проводить щорічно, зроблено ще трохи, але, наприклад, на закупівлі дизпалива і мастил, а це найбільша стаття витрат компанії - близько 9 млрд грн на рік, нам у серпні-жовтні цього року вдалося заощадити 130 млн грн. І це не від очікуваної вартості, яку ми визначаємо самі, а від реального ринку. Багато що зміниться після набуття чинності нової редакції Закону про державні закупівлі, який ще більше сприятиме проведенню прозорих, справедливих і конкурентних процесів", - повідомив директор з питань закупівель УЗ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята, які курсуватимуть за напрямками Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ - Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород та Кривий Ріг - Ужгород.